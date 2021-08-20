Крым ждут самые ощутимые в России последствия изменения климата

Крым ждут самые ощутимые в России последствия изменения климата
В Крыму наблюдается рост температуры, увеличивается число осадков, а также  засух. Фото: Baltphoto

В Крыму, Курской и Воронежской областях, Ставропольском крае ожидаются самые заметные в стране последствия изменения климата. Об этом заявила сотрудник Росгидромета Анна Романовская.

Так этим территориям в первую очередь нужно будет адаптироваться к изменению мирового климата. Она обратила внимание на то, что, в первую очередь, в плане климатических рисков находится Крым. Там наблюдается рост температуры, увеличивается число осадков, а также засух. Об этом сообщает РИА Новости.

Романовская отметила, что первая группа регионов находится в «красной зоне», а вторая, где изменения отразятся меньше — в «оранжевой». В «оранжевую зону» вошли Белгородская, Волгоградская, Брянская, Ростовская ,Орловская, Тамбовская, Рязанская области, а также Республика Калмыкия, Краснодарский край, Москва и Республика Адыгея.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Крыму за неделю наблюдений отмечается новый антирекорд количества смертей от COVID-19.

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