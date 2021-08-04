В Крыму зафиксирован антирекорд по числу смертей от COVID

В Крыму за неделю наблюдений отмечается новый антирекорд количества смертей от COVID-19. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

По данным санврача региона на совещании оперштаба 4 августа, в Крыму за неделю скончались 73 пациента с коронавирусом. Из общего числа умерших пятая часть — люди старше 65 лет.

Как сообщили «РИА Новости», Пеньковская отметила, что заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидпорог на 50%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за сутки коронавирус диагностировали у 22 589 тыс. человек. Жертвами COVID-19 стали 790 россиян. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 161 715 граждан РФ.