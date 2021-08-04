В России за сутки коронавирус диагностировали у 22,5 тыс. человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 22 589 человек.

Об этом стало известно сегодня, 4 августа. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 6 млн 356 тыс. 784 человека.

За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 790 россиян. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 161 715 граждан РФ. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 20 096 человек. Общее количество выздоровлений достигло 5 679 842 человека.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1 906 случая. Лидером стала Москва — 2 502 случая. На третьем месте Московская область — 1 517.

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