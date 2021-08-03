В «Векторе» рассказали, как часто болеют вакцинированные от ковида

Менее 1% привитых от коронавируса заболевают после полного курса вакцинации.

В центре «Вектор» Роспотребнадзора рассказали о вероятности заражения после вакцинации от коронавируса. Выводы удалось сделать после ряда исследований. Об этом пишет ТАСС сегодня, 3 августа.

Менее 1% вакцинированных в итоге заболевали инфекцией. Доля заболевших среди всех, кто получил хотя бы одну дозу вакцины, составляет 0,79% для «Спутника V», 1,3% для «Эпиваккороны» и 0,93% для «Ковивака». На основании этого можно сделать вывод, что все препараты, зарегистрированные на территории России, достаточно эффективны и помогают снизить риск заражения и тяжелого течения болезни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге коронавирусом заболевают менее 2% вакцинированных. В Минздраве заверили, что привитые обычно не нуждаются в госпитализации.