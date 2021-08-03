В Петербурге коронавирусом заболевают менее 2% вакцинированных

В Петербурге коронавирусом заболевают менее 2% вакцинированных
Председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

В Минздраве заверили, что привитые обычно не нуждаются в госпитализации.

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал о том, что среди привитых от коронавируса граждан менее 2% заболевают инфекцией. Информацией он поделился сегодня, 3 августа, на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Он отметил, что уровень Петербурга не превышает среднероссийских показателей. Все вакцинированные переносят заболевание либо легко, либо вообще бессимптомно. Лисовец добавил, что слухи о том, будто больницы заполнены вакцинированными, не имеют ничего общего с действительностью.

Сейчас в Петербурге первым компонентом привиты 1 334 850 человек, обоими — 1 012 316. В Минздраве призывают ускорять темпы вакцинации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге 18 тысяч горожан прошли реабилитацию после коронавируса.

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