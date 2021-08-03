В Петербурге 18 тысяч горожан прошли реабилитацию после коронавируса

Власти отмечают, что объемы реабилитации будут меняться после того, как часть больниц смогут вернуться к штатной работе.

В Санкт-Петербурге реабилитацию после выздоровления от коронавируса прошли более 18 тысяч горожан. Об этом сегодня, 3 августа, рассказали в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

Известно, что в стационарах восстанавливались около 5,2 тысяч человек. Они обращались в горбольницу №40, Госпиталь для ветеранов войн, городскую многопрофильную больницу №2 и в Мариинскую больницу. Там развернуто 240 коек для тех, кто нуждается в реабилитации. Также есть места в пансионате «Восток-6».

Что касается амбулаторной реабилитации, то ее предоставляют в СПб ГБУЗ «Консультативно-диагностическом центре №1» и 34 поликлинике во всех районах города. За месяц амбулаторное лечение проходят около 1,8 тысяч человек.

Увеличить эти цифры можно будет после того, как многие больницы вернутся к штатному режиму работы и перестанут принимать коронавирусных пациентов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России выстроят систему бесплатной реабилитации после заболеваний.