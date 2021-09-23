Семак прокомментировал отказ Дзюбы от вызова в сборную России

Семак прокомментировал отказ Дзюбы от вызова в сборную России
Тренер "Зенита" Сергей Семак. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на решение форварда национальной команды Артема Дзюбы отказаться от вызова в сборную России на ближайшие матчи.

«Это исключительно решение Артема. Каждый игрок принимает решение, исходя из внутреннего состояния и тех или иных жизненных обстоятельств. Поэтому это его решение. Мы уважаем это решение», — цитирует его пресс-служба петербургского клуба.

Ранее Артем Дзюба заявил, что пока не готов играть за сборную России. Он не будет участвовать в октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу. Нападающий отметил, что долго обдумывал сложившуюся ситуацию и понял, что не набрал оптимальную форму, чтобы выступать за сборную. Футболист объяснил, что предыдущий сезон выдался непростым и долгим, при этом на Евро-2020 результат не обрадовал. Дзюба добавил, что это повлияло на его физическую форму и эмоциональное состояние. Пока что игроку нужно время.

"Зенит" артем дзюба сергей семак


 

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