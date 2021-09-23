На Колтушском шоссе перевернулся самосвал

На Колтушском шоссе перевернулся самосвал
В Ленобласти произошло ДТП с участием грузового транспорта. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошла авария, в результате которой на бок завалился самосвал.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 23 сентября, дорожно-транспортное происшествие случилось на Колтушском шоссе.

У автомобильно заправочной станции лежит себе на боку Shell.

Кроме этого, из упавшего грузового транспортного средства выпал песок.

Сотрудники Госавтоинспекции уже на месте происшествия. Однако неизвестно, все ли в порядке с водителем самосвала. Ведь, грузовик упал с высоты «собственного роста».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пункт утилизации хозяйственных твердых отходов упал на бок в Невском районе Петербурга. Грузовик остался без «лобовухи».

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