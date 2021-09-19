У Октябрьской набережной завалился ПУХТО: грузовик без «лобовухи»

В Петербурге произошла авария с ПУХТО. Фото "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге произошла авария с ПУХТО. Фото "ДТП и ЧП Петербурга"

Пункт утилизации хозяйственных твердых отходов упал на бок в Невском районе Петербурга.

Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 19 сентября, дорожно-транспортное происшествие случилось на повороте с Володарского моста к Октябрьской набережной.

Грузовик с отходами завалился, весь мусор высыпался на асфальт. Транспортное средство заняло одну полосу движения и, возможно, будет осложнять движение.

В настоящий момент неизвестно, в каком состоянии находится водитель авто, судя по фото, лобового стекла на грузовике нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Заневском проспекте столкнулись два грузовика и микроавтобус. По словам очевидцев, грузовик въехал в один спецтранспорт, а тот, в свою очередь – в микроавтобус.