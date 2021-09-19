У Октябрьской набережной завалился ПУХТО: грузовик без «лобовухи»

Пункт утилизации хозяйственных твердых отходов упал на бок в Невском районе Петербурга.
Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 19 сентября, дорожно-транспортное происшествие случилось на повороте с Володарского моста к Октябрьской набережной.
Грузовик с отходами завалился, весь мусор высыпался на асфальт. Транспортное средство заняло одну полосу движения и, возможно, будет осложнять движение.
В настоящий момент неизвестно, в каком состоянии находится водитель авто, судя по фото, лобового стекла на грузовике нет.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Заневском проспекте столкнулись два грузовика и микроавтобус. По словам очевидцев, грузовик въехал в один спецтранспорт, а тот, в свою очередь – в микроавтобус.