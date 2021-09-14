На Заневском столкнулись два грузовика и микроавтобус

На Заневском проспекте в Петербурге сложился «паровозик». Дорожный инцидент произошел вечером 13 сентября.

По словам очевидцев, грузовик въехал в один спецтранспорт, а тот, в свою очередь – в микроавтобус. Как отметили пользователи Сети, для «полного ассортимента» не хватает жигулей и «хотя-бы одного джипа».

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» появилось фото с места происшествия. Информации о пострадавших не поступало.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге произошло смертельное ДТП. В полицию поступило сообщение, что у д.11 по пр. Маршала Блюхера 48-летний водитель, управляя «Мерседес-Бенц», попал в аварию.