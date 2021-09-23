В Москве спешащий курьер сбил женщину с коляской

В Москве спешащий курьер сбил женщину с коляской
Велосипедист не справился с управлением и врезался в женщину. Фото: Pixabay

Ребенок после инцидента госпитализирован.

В Москве следователи проводят проверку в связи с наездом курьера на женщину с коляской. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщают РИА Новости.

Инцидент произошел в четверг утром на пересечении улиц Ясеневой и Елецкой. Там курьер на велосипеде наехал на женщину с коляской. Кажется, мужчина не справился с управлением. В итоге коляска перевернулась, ребенок упал и получил травмы.

«Коляска перевернулась, и ребенок получил ссадины… организовано проведение доследственной проверки»,

— сказала Иванова.

Малыш родился в 2019 году. Сейчас он находится в больнице, где ему оказывают помощь врачи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге на курьера напали с баллончиком.

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