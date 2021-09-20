В Петербурге на курьера напали с баллончиком

В Петербурге на курьера напали с баллончиком
Возбуждено уголовное дело. Фото: Google.Maps

В Невском районе Петербурга мужчина напал на курьера с баллончиком и отобрал заказ. Его обвиняют в разбое.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, в Выборгском районе Ленинградской области по ул. Советской, 25 полиция задержала 21-летнего неработающего мужчину.

Ранее от курьера поступило сообщение о том, что рано утром у д. 46 корп. 1 по ул. Подвойского, неизвестный мужчина распылил жидкость из аэрозольного баллончика, украл сумку с заказом и скрылся с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция Волховского района Ленобласти задержала 45-летнего мужчину, подозреваемого в разбое. Мужчина в медицинской маске вошел в помещение магазина «Экзотик» в городе Волхов по ул. Авиационная д.25. Затем ударил ножом в грудь 56-летнего продавца и вытащил из кассы выручку в сумме 17 тысяч 400 рублей.

невский район новости СПб происшествие разбой санкт-петербург


 

Новости партнеров
Названы самые опасные районы для сбора грибов и ягод в Ленобласти
Названы самые опасные районы для сбора грибов и ягод в Ленобласти
В понедельник в Пулково задерживаются рейсы в Москву, Анапу и Владивосток
В понедельник в Пулково задерживаются рейсы в Москву, Анапу и Владивосток
Метеоролог предрек Петербургу затяжные холода
Метеоролог предрек Петербургу затяжные холода
Знаки-однолюбы: кто самые верные представители гороскопа
Знаки-однолюбы: кто самые верные представители гороскопа
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге на курьера напали с баллончиком
В петербургском общежитии мужчину ударили ножом в ребро
В Ленобласти подросток прокатился на мотоцикле и устроил ДТП
В Волхове трехлетняя девочка пострадала в ДТП
Утонувшего в Ленобласти рыбака опознала его сестра
В Пермском университете стрельба: студенты и преподаватели закрылись в аудиториях
Единая Россия лидирует: в Петербурге посчитали первые 3% голосов в Госдуму
Турчак заявил, что «Единая Россия» получает 315 мандатов в Госдуме