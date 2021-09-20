В Петербурге на курьера напали с баллончиком

В Невском районе Петербурга мужчина напал на курьера с баллончиком и отобрал заказ. Его обвиняют в разбое.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, в Выборгском районе Ленинградской области по ул. Советской, 25 полиция задержала 21-летнего неработающего мужчину.

Ранее от курьера поступило сообщение о том, что рано утром у д. 46 корп. 1 по ул. Подвойского, неизвестный мужчина распылил жидкость из аэрозольного баллончика, украл сумку с заказом и скрылся с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция Волховского района Ленобласти задержала 45-летнего мужчину, подозреваемого в разбое. Мужчина в медицинской маске вошел в помещение магазина «Экзотик» в городе Волхов по ул. Авиационная д.25. Затем ударил ножом в грудь 56-летнего продавца и вытащил из кассы выручку в сумме 17 тысяч 400 рублей.