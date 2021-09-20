В Волхове мужчина пырнул ножом продавца в грудь и забрал выручку магазина

Полиция Волховского района Ленобласти задержала 45-летнего мужчину, подозреваемого в разбое.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, в полицию поступило сообщение от охранника магазина «Экзотик» о ножевом ранении у продавца.

Оказалось, ночью мужчина в медицинской маске вошел в помещение магазина «Экзотик» в городе Волхов по ул. Авиационная д.25. Затем ударил ножом в грудь 56-летнего продавца и вытащил из кассы выручку в сумме 17 тысяч 400 рублей. Потом скрылся с места преступления.

56-летнюю женщину-продавца госпитализировали в больницу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция Сланцевского района Ленобласти «по горячим следам» по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью задержала 49-летнюю женщину. Выяснилось, что женщина после совместной выпивки пырнула ножом 28-летнего мужчину.