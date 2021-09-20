В Ленобласти посиделки с алкоголем закончились ножевым

В Ленобласти посиделки с алкоголем закончились ножевым
Возбуждено уголовное дело. Фото: Pixabay

Полиция Сланцевского района Ленобласти «по горячим следам» по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью задержала 49-летнюю женщину.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, через 112 поступило сообщение от 28-летнего гражданина Узбекистана о том, что по по адресу ул. Жуковского, 13А ножевое ранение.

Выяснилось, что женщина после совместной выпивки пырнула ножом 280летнего мужчину, которого с проникающей колото-резаной раной живота и плеча, в состоянии средней тяжести госпитализировали больницу.

Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который пырнул знакомого ножом. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщили в пресс-службе УВО. Инцидент произошел вечером 11 сентября на Туристской улице. Там двое мужчин поссорились, после чего начали драться. Один из них достал нож и использовал его.

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