«Если уж решил… Я мужчина, а не амеба!»: историк Соколов откровенно рассказал об убийстве своей студентки

«Если уж решил… Я мужчина, а не амеба!»: историк Соколов откровенно рассказал об убийстве своей студентки
Олег Соколов эмоционально доказывал необходимость смягчения пргиовора. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В четверг, 23 сентября, в петербургском суде прошли прения в рамках рассмотрения апелляционной жалобы историка Олега Соколова на приговор. Он получил 12 лет тюрьмы за жестокое убийство и последующие расчленение своей возлюбленной и студентки Анастасии Ещенко.

Соколов и его защитник настаивают на смягчении приговора и сомневаются в правильности экспертизы, которая признала историка вменяемым — сам он утверждает, что совершил тяжкое преступление в состоянии аффекта.

«То, что произошло, произошло в состоянии аффекта. Я не знаю, до какой степени: полного аффекта, неполного. Но то, что не хладнокровно… Ничего подобного! Совершенно очевидно, что в состоянии аффекта», — подчеркивает Соколов.

Он также поразил слушателей некоторыми откровенными подробностями произошедшего и своим отношением к этому:

«Я не снимаю с себя своей вины. Я еще раз признаю, что мои действия 9 ноября были осмысленными. Когда уж я решил… Уж если решил, за дело! Да, я решил, я мужчина, а не амеба! Я решил сокрыть это преступление. Я действовал осмысленно, хотя я был в состоянии жутком, ужасающем. Это было состояние, близкое к ненормальному. И все-таки я действовал осмысленно. Но в момент гибели Анастасии я вообще не понимал, что происходит. Я потерял полностью над собой контроль. Если по-честному, это был совершеннейший аффект», — уверяет историк.

Адвокат убийцы Сергей Лукьянов также привел в защиту клиента несколько удивительных аргументов. Помимо тех фактов, что Соколов — пожилой человек, отец двух малолетних дочерей, должен обеспечивать пожилую мать, активно сотрудничал со следствием, частично признал вину в убийстве и полностью — в незаконном хранении оружия, юрист заявил, что основным смягчающим обстоятельством является «аморальное поведение Анастасии по отношению к детям Олега Валерьевича и ему самому». «Это не повод убивать, но обстоятельство для смягчения приговора», — добавил адвокат.

Кроме того, по версии Лукьянова, в момент совершения преступления Соколов «находился в состоянии выраженного эмоционального напряжения», а значит, не отдавал отчета в собственных действиях.

Помимо этих доводов, историк надеялся впечатлить суд, зачитав выдержки из личного дневника Анастасии, в котором она рассказывала о своем трепетном отношении к нему и даже называла Соколова «мужем». «Мой муж любит меня. Просто за то, что я есть. И ценит, что я выбрала именно его. Я люблю и любима. Мы с мужем выстроили идеальные для нас отношения. Со временем наша любовь не угасает, так как только мы решаем, каким будет наш брак», — процитировал мужчина слова убитой возлюбленной.

Соколов не забыл «пройтись» и по давнему оппоненту, блогеру и историку Евгению Понасенкову. Осужденный заявил, что коллега по цеху собирался «заказать» избиение Соколова, а это заставляло Анастасию переживать — излишняя эмоциональность косвенно привела к ухудшению в отношениях пары.

Свой взгляд на «несправедливо суровое» наказание суд по окончанию прений выражать не стал — рассмотрение апелляционной жалобы отложено на 27 сентября.

Напомним, что, согласно материалам уголовного дела, 8 ноября 2019 года Олег Соколов в ходе ссоры несколько раз выстрелил в лицо возлюбленной из охотничьего карабина, а затем расчленил тело и пытался избавиться от улик, выбросив их в Мойку. Однако историк был нетрезв, поэтому упал в воду вместе с фрагментами трупа, откуда и был выловлен. В его рюкзаке нашли отрезанные руки несчастной жертвы.

25 декабря 2020 года Олег Соколов был признан виновным в совершении убийства, незаконном хранении оружия и приговорён к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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