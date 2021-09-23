Рассмотрение апелляции по делу историка Соколова отложили

Горсуд отложил рассмотрение жалобы на приговор историку Олегу Соколову, осужденному на 12,5 года за убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко и незаконное хранение оружия.

Судья объявила на сегодняшнем заседании о перерыве. Рассмотрение апелляции состоится 27 сентября, в 12:00 по московскому времени.

На заседании, которое прошло 23 сентября, Соколов потребовал пересмотреть свое дело и внести изменения в приговор. Его адвокат Сергей Лукьянов настаивал на том, что историк совершил убийство аспирантки в состоянии аффекта. Сам Соколов подтвердил эти слова.

«В момент гибели Анастасии я вообще не понимал, что происходит. Я потерял полностью над собой контроль. Я виноват, я признаю вину, но все совершил в состоянии аффекта», — заявил историк.

Олег Соколов был задержан 9 ноября 2019 года на набережной реки Мойки. Историка выловили из реки с переохлаждением, у него в рюкзаке лежали травматический пистолет и отрезанные человеческие руки. Это были останки аспирантки Анастасии Ещенко, с которой у Соколова были отношения. Перед тем, как расчленить ее тело, он выстрелил в аспирантку из обреза мелкокалиберной винтовки. Во время обысков в квартире доцента были найдены обезглавленное тело, отрезанная голова и окровавленная пила.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд отказался назначать новую психиатрическую экспертизу историка Соколову.