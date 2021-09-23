Почти 100 классов в Петербурге ушли на дистанционное обучение из-за ковида и ОРВИ

В школах Петербурга ученики 99 классов перешли на дистанционное обучение из-за сезонной вспышки заболеваемости. Дети и учителя болеют коронавирусом и ОРВИ.

Как сообщили в городском комитете по здравоохранению, перевод классов на дистанционку связан с ухудшением эпидемической ситуации. При этом доминирует в нем не ковид, а ОРВИ. Однако для безопасности детей некоторые классы решили отправить на карантин, пишет «Петербургский дневник».

Также по домам отправили 15 групп в детских садах. В комздраве отметили, что процент госпитализированных среди детей, заболевших коронавирусом, составляет примерно 7-8, и он остался прежним по сравнению с прошлым годом. Процент детей, которые находятся в реанимации, так же не растет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга не исключили, что ситуация с COVID-19 ухудшится.