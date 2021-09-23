Власти Петербурга не исключили, что ситуация с COVID-19 ухудшится

Перед властями стоит задача замедлить темпы распространения коронавирусной инфекции и защитить людей, входящих в группы риска. Фото: Unsplash

Перед властями стоит задача замедлить темпы распространения коронавирусной инфекции и защитить людей, входящих в группы риска. Фото: Unsplash

Петербургские власти не исключают возможности ухудшения эпидемической ситуации в городе.

В Смольном сегодня прошло заседание Межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности населения. В ходе встречи вице-губернатор Олег Эргашев отметил, что перед властями стоит задача замедлить темпы распространения коронавирусной инфекции и защитить людей, входящих в группы риска.

«С учетом тенденций развития эпидемического процесса не исключено ухудшение ситуации», — подчеркнул чиновник.

Глава центра имени Алмазова академик Евгений Шляхто предложил создать Центры критических состояний для интенсивной терапии в особо тяжёлых случаях, в которых будет современное реанимационное оборудование и мультидисциплинарная команда врачей. Эргашев поддержал эту идею и заявил, что она нуждается в проработке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург получит 4,5 млрд рублей на оплату больничных по коронавирусу.