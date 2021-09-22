Петербург получит 4,5 млрд рублей на оплату больничных по коронавирусу

Петербург получит 4,5 млрд рублей на оплату больничных по коронавирусу
Из резервного фонда правительства РФ Северной столице планируется направить 4,524 млрд рублей. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Российское правительство выделит Петербургу более 4,5 млрд рублей на оплату больничных для пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией.

Как сообщили в Смольном, губернатор Александр Беглов одобрил проект соглашения, согласно которому городу выделят средства, которые пойдут на борьбу с последствиями ковида. Из резервного фонда правительства РФ Северной столице планируется направить 4,524 млрд рублей.

Деньги перечислят в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Петербурга. Это позволит покрыть счета на оплату медицинской помощи пациентам, заболевшим коронавирусом, которые лечились в стационарах в период с 1 января по 30 июня этого года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число свободных коек для COVID-пациентов упало до 17,8% в Петербурге.

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