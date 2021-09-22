Петербург получит 4,5 млрд рублей на оплату больничных по коронавирусу

Российское правительство выделит Петербургу более 4,5 млрд рублей на оплату больничных для пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией.

Как сообщили в Смольном, губернатор Александр Беглов одобрил проект соглашения, согласно которому городу выделят средства, которые пойдут на борьбу с последствиями ковида. Из резервного фонда правительства РФ Северной столице планируется направить 4,524 млрд рублей.

Деньги перечислят в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Петербурга. Это позволит покрыть счета на оплату медицинской помощи пациентам, заболевшим коронавирусом, которые лечились в стационарах в период с 1 января по 30 июня этого года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число свободных коек для COVID-пациентов упало до 17,8% в Петербурге.