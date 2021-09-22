Число свободных коек для COVID-пациентов упало до 17,8% в Петербурге

Петербургские медики продолжают спасать горожан, заболевших коронавиусом. На сегодняшний день в городе для работы с COVID-пациентами перепрофилированы 14 стационаров.

По данным на среду, 22 сентября, в городе развернуто 5 313 коек для больных COVID-19 — 17,82% из них свободны.

Как сообщили на сайте городской администрации, в стационары поступило 333 петербуржца, выписались 293 человека. Коэффициент распространения вируса в городе — 0,82%, при норме не более единицы.

Всего в стационарах города с коронавирусом и пневмониями лежит 4 472 человека. В реанимации находятся 383 горожанина, к ИВЛ подключены 152 петербуржца.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте, в городе выявили 1 521 случай заражения. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 1 991 человек. Третье место у Подмосковья — 986 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки полностью вакцинировались более 8,5 тыс. человек.