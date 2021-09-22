В Петербурге за сутки полностью вакцинировались более 8,5 тысяч человек

В Петербурге за сутки полностью вакцинировались более 8,5 тысяч человек
В Петербурге продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В Санкт-Петербурге с начала с начала массовой вакцинации от коронавируса первую дозу поставили 1 540 084 человека.

По данным на среду, 22 сентября, привиты первым компонентом за сутки 3 196 местных жителей. Завершили цикл вакцинации или выбрали «Спутник Лайт» 1 616 887 человека, а за прошедшие за сутки — 8 566.

Как сообщили на сайте Смольного, ежедневно в городе работают 172 пункта вакцинации от COVID 19.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте, в городе выявили 1 521 случай заражения. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 1 991 человек. Третье место у Подмосковья — 986 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 99% связанных с коронавирусом летальных исходов приходится на невакцинированных.

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