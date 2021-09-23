Эрдоган надеется прийти к важным решениям по итогам переговоров с Путиным

На встрече Эрдоган рассчитывает обсудить тему Идлиба, ситуацию в Сирии, а также отношения между Турцией и Россией. Фото: сайт Кремля

На встрече Эрдоган рассчитывает обсудить тему Идлиба, ситуацию в Сирии, а также отношения между Турцией и Россией. Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, чего ожидает от встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По словам турецкого лидера, переговоры с Путиным пройдут в Сочи на следующей неделе, 29 сентября. Он подчеркнул важность этой встречи, поскольку она будет двусторонней, без участия делегаций. На встрече Эрдоган рассчитывает обсудить тему Идлиба, ситуацию в Сирии, а также отношения между Турцией и Россией.

«Турция и Россия — это две страны, играющие важную роль в регионе, и когда я говорю об этом, то должен сказать еще одну вещь. Мы пока что не видели ничего плохого в отношениях с Россией», — заявил политик.

Глава Турции добавил, что надеется на принятие важных решений по отношениям между их странами по итогам переговоров. Об этом пишет издание Daily Sabah.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Зеленский встретится с Путиным, когда президент РФ будет готов.