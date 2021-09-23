Сотрудника УСБ в Петербурге заключили под стражу по делу о взятке в 20 млн

Суд заключил под стражу сотрудника управления собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергея Андреева, обвиняемого в получении взятки.

Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов. Следствие считает, что Андреев, зная, что организацию «ГК «Монолит» ждет налоговая проверка, вместе с сообщницей Каролиной Вальдек-Пирмонт потребовал у гендиректора взятку в размере 20 млн рублей. За деньги оперуполномоченный пообещал проследить, чтобы во время налоговой проверки в организации не были выявлены нарушения.

Андреев вину не признал и настаивал в суде, что ходатайство необоснованно и не подтверждается представленными материалами. Его заключили под стражу до 20 ноября этого года.

Каролину Вальдек-Пирмонт обвиняют по статье о посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере. Вину признала частично. Суд избрал домашний арест до 20 ноября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудника УСБ в Петербурге заподозрили в получении взятки в 20 млн рублей.