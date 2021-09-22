Сотрудника УСБ в Петербурге заподозрили в получении взятки в 20 млн рублей

Сотрудника УСБ в Петербурге заподозрили в получении взятки в 20 млн рублей
Подозреваемые задержаны. Фото: pixabay

В Петербурге следователи завели уголовное дело о получении взятки против сотрудника управления собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как сообщает городское следственное управление СК, на оперуполномоченного по ОВД 1 отделения 4 отдела УСБ ГУ МВД по городу и области открыли дело о получении взятки (ч. 6 ст.290 УК РФ). Также возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве в отношении 46-летней женщины. Они задержаны, в скором времени им предъявят обвинение.

Следствие считает, что сотрудник УСБ вступил в преступный сговор с женщиной и потребовал от гендиректора одной из организаций взятку в размере 20 млн рублей. За деньги оперуполномоченный пообещал проследить, чтобы во время налоговой проверки в организации не были выявлены нарушения.

Расследование продолжается, следователи ищут других соучастников подозреваемых.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудника Госстройнадзора Ленобласти обвиняют в получении взятки.

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