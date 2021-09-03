Сотрудника Госстройнадзора Ленобласти обвиняют в получении взятки

Следственные органы обвинили должностное лицо Госстройнадзора Ленинградской области в получении взятки в крупном размере.

Как сообщает СУ СК по Ленобласти, следователи выявили факт получения взятки, совершенный главным специалистом отдела надзора за строительством зданий и сооружений департамента государственного строительного надзора Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы региона. Расследуется дело по п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ.

Установлено, что в октябре 2019 года должностное лицо предложило проектировщику коммерческой фирмы передать ему взятку в размере 170 тысяч рублей. Взамен сотрудник пообещал провести проверку объекта капитального строительства в Ломоносовском районе в ускоренном порядке, а также выдать заключение о соответствии объекта всем требованиям.

После этого проектировщик передал это предложение представителю фирмы. В результате обвиняемый получил 170 тысяч рублей через этого проектировщика, который выступил посредником.

Обвиняемый в ходе допроса полностью признал свою вину. Во время обысков по месту его жительства правоохранители нашли более 12 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что обыски в администрации Красносельского района проходят по делу о хищении.