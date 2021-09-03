Обыски в администрации Красносельского района проходят по делу о хищении

Сотрудники правоохранительных органов нагрянули с обысками в администрацию Красносельского района Петербурга. Силовики ищут доказательства хищения средств.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники, обыски в администрации проходят 3 сентября в рамках двух уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере.

Согласно предварительной информации, речь может идти о расследовании дела о хищениях при благоустройстве и ремонте одного из социальных учреждений в Красносельском районе.

Добавим, что правоохранительные органы и районная администрация пока не давали каких-либо официальных комментариев на этот счет.

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