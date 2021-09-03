На Васильевском острове засняли массовый побег мигрантов от рейда полиции

Жители намывных территорий Васильевского острова, где идет активная жилая застройка, 3 сентября наблюдали массовый побег иностранцев от полицейских, которые прибыли в рамках рейда по выявлению незаконных мигрантов.

Житель комплекса «Колумб» на бульваре Головнина, 3, корпус 1, заметил из окна, как толпа граждан ближнего зарубежья врассыпную бросается со стройплощадки ЖК «Аквилон Залив», куда приехали сотрудники правоохранительных органов. Полицейские, вероятно, планировали проверку документов у трудящихся на стройке, однако неясно, остался ли на площадке хоть кто-то, готовый продемонстрировать стражам порядка свои документы.

Интересно, что такие мероприятия проходят регулярно. Например, в прошлый раз сотрудники полиции приходили на эту же стройку 21 июля. Тогда им не удалось угнаться за иностранцами. Теперь правоохранители решили зайти с другой стороны, где летом стояли бытовки. Однако после предыдущего визита жилье строителей передвинули, поэтому полицейским снова пришлось бежать за нарушителями через всю стройплощадку.

На кадрах видео заметно, что мигранты, покидая территорию стройки, перестают спешить и спокойно идут вдоль домов, якобы прогуливаясь по району. На записи нет ни одного задержания, удалось ли полиции поймать хоть одного нелегала — неизвестно.

Ролик с массовым побегом мигрантов был опубликован в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Комментаторы, однако, не продемонстрировали сочувствия и толерантности: «Хорошо бегут… А вот если бы бежали к себе на родину , было бы ещё лучше», «Бегут, значит есть, что скрывать. Значит либо нелегалы, либо преступники», — считают интернет-пользователи.