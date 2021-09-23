При стрельбе в супермаркете в США один человек погиб, 13 пострадали

При стрельбе в супермаркете в США один человек погиб, 13 пострадали
Стрелок убил одного человека, еще 13 он ранил. Фото: pixabay

В американском штате Теннесси неизвестный устроил стрельбу в супермаркете. Погиб один человек, еще 13 госпитализированы с ранениями.

Как сообщает ABC News, все произошло около 13:30 по местному времени в супермаркете в городе Кольервилл. Стрелок убил одного человека, еще 13 он ранил. Некоторые из посетителей спрятались в морозильных камерах.

Сам злоумышленник после стрельбы был найден мертвым. Его машина была припаркована у магазина. Пока нет данных о том, был ли стрелок сотрудником супермаркета. На месте происшествия работает полиция.

По данным Fox 13, супермаркет находился рядом со зданием школы. Ученикам запретили выходить на улицу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава СК РФ по Пермскому краю найден мертвым после стрельбы в вузе.

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