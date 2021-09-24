На выявление социально опасных учащихся потратят более миллиарда рублей

На выявление социально опасных учащихся потратят более миллиарда рублей
Возможно в основе разработки будет нейросеть. Фото: pixabay.com

«Центру изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» могут выделить из бюджета почти 1,6 миллиарда рублей на разработку системы по выявлению социально опасных учащихся.

Так, разработанная система будет анализировать различные письменные работы школьников и студентов и обнаруживать «склонности к социально опасному поведению». Возможно в основе разработки будет нейросеть, обученная на образцах текстов, авторами которых являются люди с психическими или социальными проблемами, сообщает РБК.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что отец на допросе назвал напавшего на пермский вуз добрым и спокойным. Полиция допросила отца пермского стрелка Тимура Бекмансурова о его детстве и характере. Он отметил, что у сына не было психических отклонений, он никогда не проявлял жестокость. В школе учился хорошо.

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