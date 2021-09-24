Во Фрунзенском районе неизвестный ударил ножом прохожего

Во Фрунзенском районе неизвестный ударил ножом прохожего
Место происшествия. Фото: google.ru/maps

Во Фрунзенском районе Петербурга мужчина получил ножевое ранение. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 23 сентября на углу улицы Димитрова и улицы Бухарестской.

Мужчину 1970 года рождения госпитализировали с раной теменной области, множественными колото-резаным ранениями шеи, тела и конечностей в тяжелом состоянии.

Оказалось, что около 00:50 на карьере, напротив дома 29 по улице Димитрова неизвестный ударил его ножом. Возбужденно уголовное дело.

В тот же день подозреваемого задержали у д.30 корп.1 по проспекту Славы. Им оказался мужчина 1992 года рождения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе вечером 19 сентября сотруднику правоохранительных органов удалось обезвредить налетчика на АЗС.

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Во Фрунзенском районе неизвестный ударил ножом прохожего
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