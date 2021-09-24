Жители утверждают, что в Петергофе эвакуатор забирает машины с парковки, где нет запрещающих знаков

По словам очевидцев, припаркованные автомобили забирают прямо с парковки, где нет никаких запрещающих знаков. фото: Gazeta.SPb

По словам очевидцев, припаркованные автомобили забирают прямо с парковки, где нет никаких запрещающих знаков. фото: Gazeta.SPb

Жители Петродворцового района Петербурга сообщают, что в Петергофе незаконно эвакуируют автомобили.

По их словам, припаркованные машины забирают прямо с парковки на Александрийском шоссе, где нет никаких запрещающих знаков.

«Знак стоит, что запрещено ставить только в воскресенье. А кассиры на входе в парк просят переставлять машины и говорят, что их забирают постоянно», — говорят очевидцы.

Напомним, с 29 июня ГИБДД Петербурга не выписывает протоколы за нарушение правил остановки и стоянки и не эвакуирует машины Теперь этим занимаются специалисты подведомственного комитету по транспорту Управления по выявлению административных правонарушений (УВАП).

Отметим, что главой Комитета по транспорту Петербурга является Кирилл Поляков, а курирует этот комитет вице-губернатор Максим Соколов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Комитет по транспорту Петербурга больше не будет публиковать адреса, по которым будут проходить рейду по выявлению неправильных парковок.