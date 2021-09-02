Водителей Петербурга перестанут предупреждать о рейдах по парковкам

Водителей Петербурга перестанут предупреждать о рейдах по парковкам
В комтрансе отметили, что они надеются на порядочность автомобилистов. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Комитет по транспорту Петербурга больше не будет публиковать адреса, по которым будут проходить рейду по выявлению неправильных парковок.

Об этом стало известно в четверг, 2 сентября. В ведомстве обратились к водителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения, смотреть на знаки в местах парковки и стоянки, а также с уважением относиться к другим участникам дорожного движения. В комтрансе отметили, что они надеются на порядочность автомобилистов.

«Мы выявляем нарушения парковки в зоне действия дорожных знаков 3.27-3.30. Цель данной работы – навести порядок с хаотичной парковкой на улицах города, увеличить их пропускную способность и обеспечить приоритет движению общественного транспорта», — заявили в пресс-службе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за нарушение правил парковки во дворах машины впервые отправлены на штрафстоянку.

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