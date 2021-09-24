В Петербурге ОРВИ и COVID отправили 101 класс на удаленку

В дошкольных учреждениях по домам сидят 15 групп.

В Петербурге все больше школьных классов приходится переводить на дистанционное обучение. Во всем виноват ОРВИ, коронавирус и грипп. Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на пресс-службу комитета по образованию.

Так, на пятницу, 24 сентября, дети 101 класса из 58 школ осваивают школьную программу, не выходя из дома.

Полноценный карантин все так же не вводят ни в одном образовательном учреждении.

Помимо этого, малыши не посещают детские сады в 15 группах из 11 учреждений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России поставлен новый рекорд по смертности от новой коронавирусной инфекции. Скончались 828 человек.