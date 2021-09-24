В России поставлен новый рекорд по смертности от коронавируса

За минувшие сутки в России от последствий коронавируса скончались 828 человек, что стало новым рекордом по смертности от инфекции в стране.

Об этом стало известно сегодня, 23 сентября. Предыдущий рекорд был поставлен сутки назад и составил 820 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, также за сутки коронавирус подхватили 21 379 человек. За все время пандемии болезнь зафиксировали у 7 376 374 граждан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рост заболеваемости COVID-19 по России составляет 6–7%. Коронавирусная ситуация в России зависит от уровня прививочной кампании