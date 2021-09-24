Роспотребнадзор: рост заболеваемости COVID-19 по России составляет 6–7%

Коронавирусная в России зависит от уровня прививочной кампании, заявил сотрудник Роспотребнадзора Александр Горелов. Он утверждает, что рост заболеваемости ковида в разных регионах составляет шесть-семь процентов.

Горелов отметил, что ситуация с ковидом была стабильной на протяжении восьми недель, но на данный момент начался рост заболеваемости. Пока он составляет шесть-семь процентов в 36 регионах. Об этом сообщает «РИА Новости».

Специалист уверен, развитие ситуации во многом зависит от уровня вакцинации, так как благодаря ей можно остановить появление новых штаммов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что одновременное протекание ОРВИ и коронавируса представляет опасность для людей со слабым иммунитетом и беременных женщин, заявил врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.