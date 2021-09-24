Иммунолог предупредил об опасности одновременного заболевания ОРВИ и COVID-19

Иммунолог предупредил об опасности одновременного заболевания ОРВИ и COVID-19
Это может привести к хроническому заболеванию. Фото: unsplash

Одновременное протекание ОРВИ и коронавируса представляет опасность для людей со слабым иммунитетом и беременных женщин, заявил врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Врач пояснил в беседе с Ura.ru, что эти две болезни в организме человека с ослабленным иммунитетом начнут утяжелять друг друга. Это может привести к хроническому заболеванию. Если двумя вирусами заразилась беременная женщина, то негативные последствия могут быть непредсказуемыми.

Как отмечает Крючков, год назад заболеваемость гриппом и ОРВИ была очень низкой, поэтому иммунная система людей отвыкла от этих недугов. Кроме того, в прошлом году уровень вакцинации против гриппа был ниже из-за пандемии. Это грозит повышенным распространением ОРВИ, которое наложится на ковид.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инфекционист объяснил, почему вакцинация против гриппа не поможет от COVID-19.

COVID-19 иммунитет ОРВИ


 

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