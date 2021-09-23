Инфекционист объяснил, почему вакцинация против гриппа не поможет от COVID-19

Инфекционист объяснил, почему вакцинация против гриппа не поможет от COVID-19
Чтобы вакцинироваться от гриппа, нужно подождать месяц после прививки от COVID-19. Фото: pixabay

В интернете активно обсуждают информацию о том, что привитые от гриппа якобы реже заражаются коронавирусом.

Группа ученых из медицинского центра Университета Радбауд и научных центров Нидерландов и Германии выяснили в результате исследований, что добровольцы, привившиеся от гриппа, на 47% реже заболевают ковидом.

Кандидат медицинских наук врач-инфекционист Илья Акинфиев объяснил, почему вакцина от гриппа не спасет от коронавируса.

«Даже если риск меньше, что тоже не совсем объяснимо, как коронавирус смог выгнать вирус гриппа, все равно вакцинироваться стоит. Вакцинироваться стоит сначала от коронавируса, а потом от гриппа, поскольку первое – более актуально», – пояснил инфекционист в беседе с ФАН.

Также Акинфеев напомнил, что антиковидная вакцина доступна круглый год. А вот вакцина от гриппа может закончиться через несколько месяцев после начала прививочной кампании. Чтобы вакцинироваться от гриппа, нужно подождать месяц после прививки от COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России рассмотрят регистрацию вакцины от COVID для подростков.

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