В Петербурге власти заметили, что самокатчики стали ответственнее

В Петербурге власти заметили, что самокатчики стали ответственнее
Самокатчики стали реже нарушать ПДД. Фото: pixabay.com

Количество случаев, связанных с неправильной парковкой самокатов в Петербурге, снизилось в семь раз.

Правительство города думает, что жители Северной столицы стали реже парковать свой электротранспорт в неположенных местах. Об этом 24 сентября сообщает комитет по транспорту.

В Комитете отметили, что в начале лета штрафы получили около трех тысяч человек. Однако уже через несколько месяцев их количество не превышало и 400.

«Положительная динамика говорит о том, что петербуржцы стали более внимательно и уважительно относиться к правилам дорожного движения и культуре эксплуатации средств индивидуальной мобильности», — заявили чиновники.

Улучшения могли произойти из-за того, что этим летом было заключено соглашение между властями города на Неве и кикшеринговыми компаниями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что страховщики оценили риск пешеходов от электросамокатов.

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