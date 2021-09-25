В Петербурге в воскресенье ожидается +12 градусов, без дождей

В воскресенье, 26 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью местами кратковременный дождь, днем будет преимущественно без осадков. Ветер ночью западный, северо-западный, днем северо-западный, северный умеренный.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +7…+9 градусов, днём столбики термометров покажут +10…+12 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в четверг, 26 августа, в Петербурге ожидается прохладная погода. На это повлияет передняя часть атлантического циклона, центр которого выйдет в южную часть акватории Балтийского моря.