Дожди и прохлада придут в Петербург 26 августа

Дожди и прохлада придут в Петербург 26 августа
В Петербурге пройдут дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В четверг, 26 августа, в Петербурге ожидается прохладная погода.

Возможны дожди. Подробности рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

На погодную ситуацию повлияет передняя часть атлантического циклона, центр которого выйдет в южную часть акватории Балтийского моря. В городе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут небольшие дожди, а температурный фон пока останется ниже нормы.

Днем столбики термометров покажут +15…+17 градусов.

Ветер восточного направления подует со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дождливая и прохладная погода ожидает петербуржцев в выходные. В ближайшие выходные в Северной столице сохранится облачная погода с осадками.

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