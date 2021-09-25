Конфликт на проспекте Энергетиков закончился стрельбой

В Красногвардейском районе Петербурга задержали мужчину, который стал стрелять из газового пистолета во время конфликта.

Инцидент произошел на проспекте Энергетиков в ночь на 25 сентября.

На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии и задержали 35-летнего мужчину. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник выстрелил четыре раза во время ссоры со своим оппонентом.

У задержанного изъяли аэрозольный пистолет. Мужчину передали сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчине полиция задержала хулигана, устроившего стрельбу из пневматического оружия на детской площадке. Ранен один человек.