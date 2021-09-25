Обнародованы новые данные о мировой смертности из-за грязного воздуха

Обнародованы новые данные о мировой смертности из-за грязного воздуха
Каждый год загрязненный воздух вызывает семь миллионов смертей. Фото: pixabay

Всемирная организация здравоохранения обнародовала новые глобальные данные о преждевременной смертности из-за загрязнения воздуха.

В новом исследовании, отмечено что существуют настоящие доказательства огромного ущерба людям от загрязнения атмосферы. Каждый год загрязненный воздух вызывает семь миллионов смертей. У детей отмечают замедление роста и нарушение функции легких. Взрослые подвержены инсультам, диабете. Об этом сообщает ТАСС.

Заболевания, связанные с экологией, находятся в одном ряду с нездоровым питанием и курением. Следя за состоянием воздуха, государства будут не только сдерживать изменение климата, но и спасать жизни.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в составе четырех электропоездов в Петербурге и Ленобласти появились экологические вагоны. Первая экоэлектричка отправилась из Северной столицы в Лугу 24 августа.

ВОЗ воздух загрязнение воздуха исследование экология


 

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