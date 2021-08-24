В Петербурге запустили первую экологическую электричку

В Петербурге запустили первую экологическую электричку
Такие вагоны будут отличаться зеленой полосой, нанесенной на борт одного из них. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В составе четырех электропоездов в Петербурге и Ленобласти появились экологические вагоны. Первая экоэлектричка отправилась из Северной столицы в Лугу 24 августа.

Как сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги, в ближайшее время на территории соседних регионов запустят еще три «зеленые электрички». Такие вагоны будут отличаться зеленой полосой, нанесенной на борт одного из них.

Каждый эковагон оснащен контейнерами, куда можно сдать для утилизации ненужные аккумуляторы и батарейки. В вагонах оборудованы экологически чистые туалетные комплексы, а также специальные светодиоды, снижающие потребление электроэнергии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге начали изготавливать экологичные бумажные стаканчики. Инвестиции в проект составили 100 миллионов рублей.

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