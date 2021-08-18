В Петербурге начали изготавливать экологичные бумажные стаканчики

До конца года "ПолиКап" будет выпускать до 2,2 миллиона стаканчиков в месяц. Фото: unsplash

До конца года "ПолиКап" будет выпускать до 2,2 миллиона стаканчиков в месяц. Фото: unsplash

В Петербурге запускается производство новой экологичной одноразовой упаковки.

Изготовлением эко-упаковки нового поколения начала заниматься петербургская компания «ПолиКап». Специалисты производят экологичные стаканчики из финского картона, которые подойдут для напитков формата с «собой», пишет РБК.

По словам производителей, закупка их одноразовой посуды выйдет заведениям общепита дороже, чем обычная упаковка. Однако у экологичных стаканчиков есть важное преимущество — они на 100% пригодны к вторичной переработке.

До конца года «ПолиКап» будет выпускать до 2,2 миллиона стаканчиков в месяц. В перспективе объем увеличат до 6,6 миллиона. Сейчас мощности предприятия задействованы наполовину.

Инвестиции в проект составили 100 миллионов рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург потратит 200 млрд рублей на развитие экологичного транспорта.