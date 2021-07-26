Петербург потратит 200 млрд рублей на развитие экологичного транспорта

За шесть лет власти хотят сделать транспорт комфортнее и безопаснее.

Власти Санкт-Петербурга занимаются развитием экологического транспорта. В ближайшие шесть лет на эти цели готовы потратить 200 миллиардов рублей. Об этом пишет телеканал «Санкт-Петербург».

Президент России Владимир Путин предложил построить второе автомобильное кольцо – на подобие того, которое уже есть в Подмосковье. Беглов отметил, что эту идею обсуждают несколько десятилетий, но проект так и не удалось реализовать.

«Мы сейчас привлекаем средства ФНБ для того, чтобы продлить дорогу от Петербурга до Москвы, от Москвы до Екатеринбурга через Казань, и, таким образом, действующая трасса позволит двигаться от Балтики прямо до Урала»,

— сказал президент Владимир Путин.

Беглов добавил, что весь коммерческий транспорт Петербурга хотят перевести на газомоторное топливо уже в ближайшее время.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге хотят объединить пригородные электрички и городской транспорт.