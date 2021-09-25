Россиян предупредили о росте цен на такси

Цены на услуги такси в России могут подняться после введения новых ограничений для водителей. Об этом заявил автоэксперт Юрий Панченко. Ранее Минтранс предложил проверять таксистов на знание местности.
Панченко уверен, такие нововведения не уменьшат количество ДТП, а ориентироваться на дорогах удобнее по навигатору. Об этом сообщает Ura.ru.
Автоэксперт отметил, что в общих чертах надо знать город, чтобы отличить один район от другого, но другие знания не так актуальны. Он обратил внимание на то, что все эти методы не дают положительный эффект.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Нефтяной дороге в Петербурге заметили опрокинутый на бок автомобиль. На месте работают медики и спасатели. Дорожный инцидент случился в пятницу, 24 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».