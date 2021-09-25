Небоскреб Лахта Центра ушел в облака

Сегодня, 25 сентября, в Петербурге весь день идет дождь. Фото: gazprom.ru

Сегодня, 25 сентября, в Петербурге весь день идет дождь. Фото: gazprom.ru

Эффект исчезновения заметили жители Приморского района.

В Петербурге не стало видно главную вершину города — Лахта Центр. Фокус с исчезновением удался из-за непогоды в Северной столице. Верхушку небоскреба Лахта Центра окутали облака. Об этом сообщает «Фонтанка».

Сегодня, 25 сентября, в Петербурге весь день идет дождь.

Так, Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова на Елагином острове впускает бесплатно всех петербуржцев и гостей Северной столицы из-за дождя.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в воскресенье, 26 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами кратковременный дождь, днем будет преимущественно без осадков. Ветер ночью западный, северо-западный, днем северо-западный, северный умеренный. В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +7…+9 градусов, днём столбики термометров покажут +10…+12 градусов.