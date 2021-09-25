Небоскреб Лахта Центра ушел в облака

Небоскреб Лахта Центра ушел в облака
Сегодня, 25 сентября, в Петербурге весь день идет дождь. Фото: gazprom.ru

Эффект исчезновения заметили жители Приморского района.

В Петербурге не стало видно главную вершину города — Лахта Центр. Фокус с исчезновением удался из-за непогоды в Северной столице. Верхушку небоскреба Лахта Центра окутали облака. Об этом сообщает «Фонтанка».

Сегодня, 25 сентября, в Петербурге весь день идет дождь.

Так, Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова на Елагином острове впускает бесплатно всех петербуржцев и гостей Северной столицы из-за дождя.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в воскресенье, 26 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами кратковременный дождь, днем будет преимущественно без осадков. Ветер ночью западный, северо-западный, днем северо-западный, северный умеренный. В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +7…+9 градусов, днём столбики термометров покажут +10…+12 градусов.

дождь лахта центр новости СПб погода приморский район


 

Новости партнеров
Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге проверит условия содержания подростка в СИЗО
Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге проверит условия содержания подростка в СИЗО
В СИЗО-1 заключенный задушил полотенцем другого заключенного
В СИЗО-1 заключенный задушил полотенцем другого заключенного
Турчак рассказал, что Медведев заболел
Турчак рассказал, что Медведев заболел
Нехватка витамина D: симптомы, последствия, лечение
Нехватка витамина D: симптомы, последствия, лечение
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Небоскреб Лахта Центра ушел в облака
Сутормин забил второй гол в игре «Зенит» — «Крылья ...
В МВД объяснили отмену мотопарада на Дворцовой
82-летнего петербуржца спасли в горах Карачаево-Черкесии
Злоумышленники украли у певицы Нюши документы и личные вещи в Испании
Мотопарад по Невскому проспекту в честь закрытия сезона отменили
Мемориал с фонтаном на улице Пестеля будет восстановлен
«Зенит» раскрыл состав на матч с «Крыльями Советов»