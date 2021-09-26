Суд арестовал обвиняемых в заказном покушении на убийство из-за гаража в Петербурге

Суд Санкт-Петербурга арестовал троих мужчин, обвиняемых в покушении на убийство владельца гаража.

По версии следствия, председатель гаражного кооператива поссорился с главой объединения. Мужчине не нравилось, что тот зарабатывает на территории кооператива. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Председатель решил нанять киллера. Он предложил 25-летнему молодому человеку убрать главу кооператива. Цена вопроса составила 600 тысяч рублей. Киллер попросил помощи в деле у своего 29-летнего знакомого.