Прокуратура выяснит обстоятельства столкновения петербургского и турецкого судов в Босфоре

Северо-западная транспортная прокуратура РФ проведет проверку после столкновения петербургского и турецкого сухогрузов в проливе Босфор.
Как сообщается на сайте надзорного ведомства, сухогруз «Русич-10», принадлежащий судоходной компании «Волжское пароходство», следовал из порта Гемлик в порт Таганрог под погрузку.
Столкновение судна с турецким сухогрузом Tahsin Imamoglu произошло 25 сентября в 5 часов утра по местному времени (совпадает с московским). Причиной инцидента стал отказ рулевого управления турецкого судна.
На борту российского сухогруза находились 11 членов экипажа, никто не пострадал. Судно отбуксировали в турецкий порт, есть небольшие повреждения. Обошлось без разлива топлива.
Прокуратура разберется во всех обстоятельствах столкновения, возьмет объяснения с судовладельца, даст оценку действиям ответственных лиц и примет меры при наличии оснований.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сухогруз из Петербурга столкнулся в Босфоре с турецким судном.