Прокуратура выяснит обстоятельства столкновения петербургского и турецкого судов в Босфоре

Прокуратура выяснит обстоятельства столкновения петербургского и турецкого судов в Босфоре
Столкновение судна с турецким сухогрузом Tahsin Imamoglu произошло 25 сентября в Босфоре. Фото: unsplash

Северо-западная транспортная прокуратура РФ проведет проверку после столкновения петербургского и турецкого сухогрузов в проливе Босфор.

Как сообщается на сайте надзорного ведомства, сухогруз «Русич-10», принадлежащий судоходной компании «Волжское пароходство», следовал из порта Гемлик в порт Таганрог под погрузку.

Столкновение судна с турецким сухогрузом Tahsin Imamoglu произошло 25 сентября в 5 часов утра по местному времени (совпадает с московским). Причиной инцидента стал отказ рулевого управления турецкого судна.

На борту российского сухогруза находились 11 членов экипажа, никто не пострадал. Судно отбуксировали в турецкий порт, есть небольшие повреждения. Обошлось без разлива топлива.

Прокуратура разберется во всех обстоятельствах столкновения, возьмет объяснения с судовладельца, даст оценку действиям ответственных лиц и примет меры при наличии оснований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сухогруз из Петербурга столкнулся в Босфоре с турецким судном.

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