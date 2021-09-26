Дорожный рабочий погиб под колесами авто на востоке КАД

Иномарка переехала дорожного рабочего на кольцевой автодороге во Всеволожском районе Ленобласти. 48-летний мужчина погиб в больнице.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, авария со смертельным исходом случилась 25 сентября в 10:20 утра на внешнем кольце КАД. Рабочий переходил дорогу справа налево, когда его сбил «Хендай Солярис». За рулем находился 28-летний водитель. После наезда на пешехода иномарка врезалась в «Киа Серато», который стоял на «аварийке» после ДТП.

Сбитого мужчину госпитализировали на скорой в больницу. Однако выжить ему не удалось, пострадавший скончался в медучреждении.

Правоохранители проводят доследственную проверку и разбираются в обстоятельствах ДТП.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водителю, сбившему двух человек на Невском, запретили садиться за руль.